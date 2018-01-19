Грудинин ни при каких условиях не снимется с выборов, заявили в КПРФ

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин во время пресс-конференции в Санкт-Петербурге. 19 января 2018

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин во время пресс-конференции в Санкт-Петербурге. 19 января 2018

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин ни при каких условиях не сойдет с предвыборной гонки, что бы ни утверждал лидер ЛДПР и его конкурент на выборах Владимир Жириновский, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

"Я вас уверяю, он снимет свою кандидатуру, ему станет стыдно, или он получит инфаркт от всех разоблачений, которые на него выльются… Я уверен, что Павел Николаевич снимет свою кандидатуру еще задолго до 18 марта", — сказал Жириновский журналистам в пятницу.

Ющенко назвал заявление Жириновского его "личным оценочным суждением, которое не имеет никакого отношения к реальности".

"Грудинин никогда и ни при каких условиях не снимается с выборов, будет идти до конца… и говорил об этом неоднократно", — сказал Ющенко.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта.