В поддержку Путина собрали более полутора миллионов подписей

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина собрал за две недели более 1,5 миллионов подписей, это в пять раз больше, чем необходимо по законодательству, заявил журналистам сопредседатель избирательного штаба Путина Сергей Когогин.

"Сегодня собрана 1 миллион 503 тысячи 781 подпись на подписных листах, то есть я могу констатировать, что за прошедшие две недели нам удалось собрать в 5 раз больше подписей, чем требовалось по законодательству", — сказал он.

Когогин добавил, что сейчас проверено 40% подписей.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина стартовал 5 января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.