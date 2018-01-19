Вторую часть списка доверенных лиц представили Путину

Президент РФ Владимир Путин выступает на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

Президент РФ Владимир Путин выступает на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Вторая часть списка доверенных лиц представлена кандидату в президенты РФ Владимиру Путину, к концу дня она будет передана в ЦИК, сообщил журналистам сопредседатель избирательного штаба Путина Александр Румянцев.

"Мы сегодня завершили подготовку второго пакета доверенных лиц, куда вошли представители всех 85 регионов РФ, представили их кандидату, и думаю, что сегодня к концу дня эти списки будут представлены в ЦИК для их подтверждения", — сказал Румянцев.

Он добавил, что уже зарегистрированные ЦИК доверенные лица Путина "приступили к работе и сейчас заняты тем, что заверяют списки избирателей".

Всего, по его словам, в список доверенных лиц вошли более 400 человек.

Ранее ЦИК России зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина, среди них Александр Масляков, Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Владимир Урин, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Анатолий Кучерена, Сергей Когогин, Лев Лещенко.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря прошлого года проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. На следующий день, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.

Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку. Сбор подписей начался 5 января.