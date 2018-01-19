В Югре начал работать предвыборный штаб Путина

Баннер в симферопольском пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. Архивное фото

Баннер в симферопольском пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. Архивное фото

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 янв — РИА Новости. В Ханты-Мансийске открылся региональный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина, сообщил РИА Новости в пятницу представитель штаба.

"Штаб в поддержку нашего кандидата официально начал работу", — заявил собеседник агентства, затрудняясь уточнить информацию о руководителе штаба.

Ранее в ряде уральских СМИ появлялись публикации, согласно которым предвыборный штаб Путина в Югре возглавят его доверенные лица — сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Лариса Белоцерковцева, а также ветеран нефтегазовой отрасли Федор Метрусенко. Однако официального заявления по этому поводу пока не прозвучало.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.