Подписи для регистрации Агурбаш планируют сдать в ЦИК в конце января

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Подписи в поддержку регистрации кандидата на пост президента России от партии "Альянс зеленых", вице-президента агрокомплекса "Мортадель" Эльвиры Агурбаш, отнесут в Центризбирком в конце января, рассказал РИА Новости в пятницу руководитель ее предвыборного штаба Юрий Урсов.

Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что документы на регистрацию можно предоставлять с 27 декабря, последний день подачи — 31 января. По ее словам, регистрация заканчивается 31 января 2018 в 18.00 мск.

"Мы планируем где-то 25-26 (января) собрать, у нас время до 31 января… Поэтому до 25-26 января мы все это сформируем, надо будет оформить", — сказал Урсов РИА Новости.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.