ЦИК зарегистрировал 388 доверенных лиц Жириновского

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский Центризбирком зарегистрировал уже 388 доверенных лиц кандидата в президенты РФ от партии ЛДПР Владимира Жириновского, в пятницу такое решение было принято в отношении 91 человека.

Данные всех кандидатов прошли проверку на предмет предусмотренных законом ограничений, которые бы не позволяли зарегистрировать человека в качестве доверенного лица, уточнил член ЦИК России Евгений Шевченко в ходе заседания в пятницу.

"Все имеют такую возможность, поэтому предлагается зарегистрировать 91 доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Владимира Жириновского. И общее количество с учётом тех кандидатов, которых мы сегодня примем, составит уже 388 человек", — сообщил Шевченко.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.