Опрос показал, за кого россияне планируют голосовать на выборах

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Практически две трети россиян — 66% — проголосовали бы за Владимира Путина, если бы президентские выборы в РФ состоялись в следующее воскресенье, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Данный показатель за прошедший год практически не изменился, тогда он составил 65%, показывает статистика фонда.

Второе место, согласно результатам опроса, поделили кандидаты от ЛДПР и КПРФ — Владимир Жириновский и Павел Грудинин. Они набрали по 6% голосов респондентов, сообщает ФОМ. Третье место и 2% голосов потенциальных избирателей, по данным фонда, достались Ксении Собчак, идущей на выборы от партии "Гражданская инициатива". В опросе Собчак обогнала кандидата от партии "Яблоко" Григория Явлинского, набравшего 1% голосов опрошенных.

Лишь 8% респондентов сообщили, что не пошли бы на выборы в следующее воскресенье.

ФОМ проводил опрос в 53 субъектах РФ 13-14 января. В нем приняли участие полторы тысячи респондентов из 104 населенных пунктов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.