Штаб Путина в Омске возглавили военный, дирижер и боец ММА

НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Региональный предвыборный штаб Владимира Путина начал работу в Омске в пятницу, его возглавили начальник кадетского корпуса Николай Кравченко, дирижер Дмитрий Васильев и боец ММА Александр Шлеменко, сообщил РИА Новости представитель штаба.

"Сегодня, 19 января в Омске открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина, его руководителями и сопредседателями станут доверенные лица Путина", — сообщил собеседник агентства.

Доверенными лицами от Омской области стали: Герой Советского Союза, начальник Омского кадетского корпуса Кравченко, дирижер Омского симфонического оркестра Васильев и известный боец смешанных единоборств Шлеменко.

"Штаб будет работать в течение всей избирательной кампании. Будут проводиться встречи с избирателями, круглые столы, в общественной приемной будут собираться пожелания и наказы граждан. Я, например, буду проводить встречи с военными", — привели в штабе слова начальника Омского кадетского корпуса.

В свою очередь, боец ММА сказал, что стать доверенным лицом для него большая ответственность и огромный опыт. "Я и сам хочу связать свою жизнь с политикой. Именно поэтому я считаю, что справлюсь с назначенной ролью", — сказал Шлеменко.

Руководитель общественной организации "Волонтеры Победы" в Омске Павел Шильников, в свою очередь, сообщил, что волонтеры в регионе уже собрали 25 тысяч подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах президента России и отправили их в Москву. В Омском Доме профсоюзов, где открылся штаб, начала работу общественная приемная, где жители города смогут оставить свои пожелания к кандидату.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.