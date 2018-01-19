КПРФ обратилась в ЦИК после статьи о финансировании политтехнологов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. КПРФ обратилась в ЦИК после публикации в СМИ информации о том, что для обеспечения высокого процента явки на президентских выборах в марте 2018 года якобы работают политтехнологи, которых частично финансируют госкорпорации, заявил первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

"По этому поводу мы тоже обратились в Центральную избирательную комиссию", — заявил Коломейцев журналистам.

Ранее издание "Собеседник" опубликовало статью, в которой утверждает, что за смысловое наполнение избирательной кампании президента отвечают политтехнологи, а модерирует процесс администрация главы государства. Финансирование политтехнологов якобы частично легло на плечи госкорпораций, утверждает "Собеседник".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль не обладает информацией о направлении в регионы политтехнологов для обеспечения явки на выборах президента России.