Рабочая группа ЦИК по информспорам может рассмотреть жалобу Собчак в среду

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома по информационным спорам на выборах президента РФ соберётся в среду, 24 января, если жалоба кандидата Ксении Собчак по агитации к тому моменту поступит в ведомство, ее также рассмотрят в рамках этого заседания, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.
В четверг пресс-служба предвыборного штаба Собчак сообщила, что кандидат обратилась в Центризбирком с жалобой на незаконную агитацию в СМИ за одного из претендентов на должность президента, в своём обращении она ссылается, в частности, на данные движения "Голос". По информации пресс-службы, Собчак призывает ЦИК компенсировать нарушения в части агитации дополнительным эфирным временем, предоставив каждому кандидату столько же эфира в то же время суток в каждом из указанных в документе "Голоса" СМИ.
"Поскольку мы уже сейчас, с учетом поручения Эллы Александровны (Памфиловой, председателя ЦИК — ред.), на среду назначили рабочую группу по информационным спорам, то если эта жалоба поступит, мы обязательно ее рассмотрим со всеми специалистами, которые в этой группе работают, включая представителей журналистского сообщества, Союза журналистов, Роскомнадзора и так далее", — сказала Гришина РИА Новости.
Во вторник движение "Голос" призвало ЦИК, правоохранителей и Роскомнадзор разобраться с обращениями о якобы незаконной агитации на телевидении в период кампании по выборам президента России. В "Голосе" утверждают, что за 20 дней на их "карту нарушений" из разных регионов поступило 55 сообщений о случаях такой агитации на ТВ. Так, разные телеканалы посвящают большие репортажи сбору подписей избирателей в поддержку действующего президента России, также встречается "чёрный пиар" в отношении других кандидатов, указывают в "Голосе".
Глава ЦИК России Элла Памфилова в среду заявила, что массового нарушения телеканалами требований закона в части освещения предвыборной кампании, как о том заявляет "Голос", нет, но есть вещи, которые Центризбирком действительно настораживают. Определенные признаки агитации за одного кандидата действительно есть в сообщениях ряда региональных телеканалов, отметила она, призвав журналистов не оказывать такую "медвежью услугу" никому из кандидатов. Глава ЦИК поручила коллегам по комиссии в самое ближайшее время внимательно изучить заявление "Голоса", провести мониторинг, собрать информацию, пригласить заявителей соответствующих жалоб и экспертов.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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