МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Кандидат на пост президента России от партии "Альянс зеленых", вице-президент агрокомплекса "Мортадель" Эльвира Агурбаш к 15 января потратила практически весь свой избирательный фонд, на ее счету осталось 80 рублей, свидетельствуют данные о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты, опубликованные в четверг на сайте ЦИК РФ.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Согласно данным ЦИК, расходы избирательного фонда Агурбаш на 15 января составили 47170 рублей, тогда как весь ее фонд насчитывал 47250 рублей.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%) и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).