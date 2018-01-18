На избирательный фонд Бакова поступило 50 рублей

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В избирательном фонде миллиардера Антона Бакова, который баллотируется на президентских выборах от своей Монархической партии, к началу недели было 50 рублей, следует из опубликованных на сайте ЦИК данных, вместе с тем разрешение на открытие избирательного счета он получил еще 5 января.
Ранее ЦИК опубликовал на своем сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 15 кандидатов, уже открывших свои избирательные счета. Ведомство приводит сведения по состоянию на 15 января. Материалы основаны на данных, предоставленных Сбербанком России, в котором кандидаты должны открыть избирательный счет.
Согласно этим данным, на начало этой недели на избирательном счете Бакова было ровно 50 рублей, а расходов на кампанию к тому моменту еще не было. Вместе с тем ЦИК России 5 января зарегистрировал уполномоченных Бакова по финансовым вопросам и тогда же разрешил кандидату от Монархической партии открыть специальный избирательный счет для формирования фонда кампании.
Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв специальный избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию (кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов). Из средств фонда оплачиваются, в частности, печать и распространение агитационной продукции, услуги информационного и консультационного характера, изготовление подписных листов и оплата труда сборщиков подписей.
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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