ЦИК рассказал об избирательном фонде изобретателя Михайлова

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Избирательный фонд самовыдвиженца, заслуженного изобретателя России Владимира Михайлова на 15 января составил 8 миллионов 537 тысяч рублей, свидетельствуют данные о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты, опубликованные в четверг на сайте ЦИК РФ.

Согласно информации ЦИК, из 8,5 миллиона рублей 8,3 миллиона — пожертвования юридических лиц; 237 тысяч — пожертвования физических лиц. Из своего фонда кандидат израсходовал 888 780 рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%) и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).