Выборы 2018

ЦИК рассказал, сколько потратил на агитацию Жириновский

18:5118.01.2018
Новости
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фотоЛидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Кандидат на пост президента России Владимир Жириновский потратил почти половину своего избирательного фонда на печать и изготовление агитационной продукции, свидетельствуют данные о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты, опубликованные в четверг на сайте ЦИК РФ.

Владимир Жириновский во время посещения приюта для бездомных собак Красная сосна в Москве. 13 января 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Жириновский решил попробовать мельдоний

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Согласно информации ЦИК, избирательный фонд Жириновского составлял 204,703 миллиона рублей, из них на 15 января было потрачено 96,414 миллиона рублей. Эта сумма составила расходы кандидата на изготовление и распространение агитационных материалов.

Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв специальный избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию (кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов). Из средств фонда оплачиваются, в частности, печать и распространение агитационной продукции, услуги информационного и консультационного характера, изготовление подписных листов и оплата труда сборщиков подписей.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%) и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).

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