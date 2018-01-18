В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Собчак

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива", телеведущая Ксения Собчак к началу недели получила в избирательный фонд для своей предвыборной кампании в целом 80,5 миллиона рублей, около 10,7 миллиона уже израсходовано, следует из опубликованных на сайте ЦИК данных.

Ранее Центризбирком опубликовал на своем сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 15 кандидатов, уже открывших свои избирательные счета. Ведомство приводит сведения по состоянию на 15 января. Материалы основаны на данных, предоставленных Сбербанком России, в котором кандидаты должны открыть избирательный счет.

Согласно этим данным в фонд Собчак к понедельнику поступило в общей сложности 80 513 793 рубля, в том числе крупное пожертвование от гражданина в 50 тысяч рублей. Из них на свою предвыборную кампанию она уже потратила 10 697 692 рубля.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.