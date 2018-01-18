В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Путина

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Расходы избирательного фонда действующего президента России Владимира Путина, выдвинувшего свою кандидатуру на выборы главы государства в марте 2018 года, по состоянию на 15 января составили 41,487 миллиона рублей, свидетельствуют данные о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты, опубликованные в четверг на сайте ЦИК РФ.

Согласно опубликованным данным, расходы фонда составили 41 миллион 487 тысяч рублей, из которых 3,6 миллиона потрачено на сбор подписей избирателей в поддержку кандидатуры Путина.

По словам уполномоченного по финансовым вопросам кандидата в президенты РФ Путина Натальи Орловой, которые приводит пресс-служба избирательного штаба, среди основных статей расходов — "изготовление и размещение наружной рекламы, финансовое обеспечение сбора подписей, оплата аренды и обеспечение деятельности центрального штаба кандидата, общественной приемной, а также штабов во всех 85 регионах России".

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. В среду, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.