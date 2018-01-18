Титов заявил, что ему были бы интересны дебаты с Путиным

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель Партии роста Борис Титов заявил, что на выборах хотел бы дебатировать с действующим президентом России Владимиром Путиным.

"Мне были бы очень интересны дебаты с Путиным… Потому что мне кажется, что пока у него еще нет четкого взгляда на то, как будет развиваться экономика", — сказал Титов на брифинге в четверг.

При этом он заявил, что готов участвовать в дебатах с любым кандидатом. По словам Титова, на этих выборах его основная задача — убедить людей и власть в необходимости менять экономический курс.

Ранее Титов сообщил, что партия собрала в поддержку его регистрации на выборах необходимые 100 тысяч подписей.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.