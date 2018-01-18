ЦИК и мониторинговая группа СПЧ договорились о взаимодействии на выборах

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. ЦИК России и мониторинговая группа, созданная в президентском Совете по правам человека (СПЧ), договорились о взаимодействии в ходе предстоящих в марте президентских выборов, сообщает сайт СПЧ.

Отмечается, что в четверг в Центризбиркоме состоялось совещание, посвященное сотрудничеству с мониторинговой рабочей группой СПЧ.

"В ходе совещания были затронуты вопросы организации наблюдения, в том числе видеонаблюдения, на президентских выборах 18 марта 2018 года. Была достигнута договоренность, о том, что, как и в прошлые годы, мониторинговая группа по выборам СПЧ будет работать в тесном контакте и при содействии ЦИК России", — говорится в сообщении.

Созданная в СПЧ мониторинговая рабочая группа, в задачи которой входит обобщение и анализ информации о конфликтах из-за нарушений избирательных прав, а также содействие в урегулировании этих конфликтов, уже работала в единый день голосования 2015 года, на парламентских выборах 2016 года и в ходе прошлогодней региональной избирательной кампании.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщал, что она будет работать и на предстоящих выборах президента России, и в единый день голосования в 2018 году. Он отмечал, что члены группы проведут выезды в регионы страны на разных этапах избирательной кампании по выборам президента России. Мониторинговую группу, действующую уже несколько лет, возглавляют члены совета Игорь Борисов и Илья Шаблинский.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.