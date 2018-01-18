ЦИК предупредил россиян о появлении поддельных приглашений на выборы

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Центризбирком РФ призвал избирателей быть бдительными в связи с распространением поддельных приглашений на выборы от имени главы ЦИК Эллы Памфиловой, в ведомстве подчеркнули, что не имеют отношения к этим материалам, соответствующее сообщение опубликовано в четверг в telegram-канале ЦИК России.

"В подъездах, местах массового скопления людей и через интернет распространяются поддельные приглашения на выборы от имени председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. ЦИК России не имеет никакого отношения к этим материалам. Будьте бдительны!" — говорится в сообщении ЦИК в Telegram.