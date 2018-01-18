Жириновский предложил проверять здоровье всех кандидатов в президенты

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что кандидаты в президенты России должны представлять справки о состоянии здоровья.
"Это обязательно надо. Вот мы Ельцина пропустили. Первый срок ему тяжело было, а второй срок он вообще из больницы не вылезал. Черненко больной пришел, Андропов больной пришел — это ж не шутки. 10 лет мы хороним, хороним, хороним. А если бы состояние здоровья обязательно проверяли, это нужно, это самая тяжелая работа — быть во главе государства. На тебе ответственность не только 150 миллионов жителей России — вся планета", — заявил Жириновский журналистам во время осмотра аптеки на Тверской улице в Москве в четверг.
Политик отметил, что сам он сдает все анализы два раза в год и считает себя "самым проверенным депутатом" в Госдуме.
Хорошее здоровье кандидатов
Выборы президента пройдут в России 18 марта. Ранее россияне уже узнали, что кандидаты на пост президента поддерживают здоровье в хорошем состоянии. До этого американцам подробнейшим образом рассказали о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, про его "великолепные гены", отличные кардиопоказатели, борьбу с выпадением волос, а также о том, что 71-летний Трамп — любитель фастфуда.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, баллотирующийся на очередной срок, абсолютно здоров и "может дать фору многим".
Представитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин сообщил, что организм лидера партии 71-летнего Жириновского "значительно моложе" фактического возраста — например, венозная система у кандидата как у 50-летнего человека. По словам Дюпина, Жириновский достаточно правильно питается, соблюдает диету, предпочитает овощи, не курит и не употребляет спиртного.
Здоровье кандидата от КПРФ Павла Грудинина "абсолютно в порядке", заявил руководитель пресс-службы депутат Госдумы Александр Ющенко. Он добавил, что директор совхоза имени Ленина при необходимости в любое время "готов показать свою физическую форму, а не копаться в справках".
Кандидат в президенты России, председатель "Партии роста" Борис Титов рассказал, что старается вести здоровый образ жизни, но изредка позволяет себе съесть шаурму. Он также отметил, что когда-то ел много чизбургеров, весил 115 килограммов, получил диабет, но теперь ему приходится держать себя в руках.
Еще один кандидат в президенты, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин назвал себя абсолютно здоровым человеком. Он рассказал, что занимается спортом, имеет третий юношеский разряд по самбо и старается вести здоровый образ жизни.
Нужны ли справки о здоровье кандидатам?
Отвечая на вопрос о возможном обнародовании данных о состоянии здоровья Путина, Песков отметил, что законодательно подобные форматы не предусмотрены, и добавил, что ему неизвестно о подготовке таких форматов.
Ющенко не поддержал идею об обнародовании таких данных, так как считает, что повторять "заокеанские чихи" не совсем корректно.
Кандидат в президенты России, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский поддержал введение положений об обнародовании данных и заявил, что готов поделиться информацией о состоянии своего здоровья, если это станет нормой для всех кандидатов. О том, что претендент на высший государственный пост должен быть готов обнародовать информацию о своем здоровье, заявил и Сурайкин. Он считает, что вопрос здоровья президента влияет на безопасность страны, но признает, что "есть определенная этическая грань, медицинская тайна и прочие вопросы, связанные с этической стороной, так как это все-таки личное".
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