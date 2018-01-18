Жириновский в шутку предложил хакерам из США помочь ему на выборах

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что поверит во вмешательство России в прошедшие президентские выборы в США, только если американские хакеры помогут ему победить на выборах президента РФ 2018 года.

"Если они считают, что мы, действительно, в чем-то вмешались в их выборы через социальные сети, пусть сейчас используют все социальные сети всей планеты и помогут мне стать президентом. Если это получится, то тогда мы поверим, что мы могли повлиять на победу (на выборах в США Дональда) Трампа", — шутливо сказал Жириновский журналистам.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президент Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вторгаются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такие действия не имели смысла.