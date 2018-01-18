МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Кандидат на выборы президента РФ от партии "Российский объединённый трудовой фронт" ("РОТ Фронт"), машинист мостового крана металлургического завода Наталья Лисицына сообщила, что в поддержку ее выдвижения собрано более половины необходимых для регистрации подписей.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.

"На вторую половину мы перешли. Половину точно собрали", — сказала Лисицина РИА Новости в четверг.

Ранее она рассказала агентству, что сбор подписей в ее поддержку ведется в 51 регионе страны.

По данным на 16 января, участие в избирательной кампании по выборам президента России продолжают 17 претендентов на этот пост, в том числе двое самовыдвиженцев. "Российский объединенный трудовой фронт", получив сначала отказ в регистрации своих уполномоченных представителей из-за нарушения сроков уведомления о съезде, повторно собрал делегатов и вновь выдвинул Лисицыну свои кандидатом в президенты. Вторая попытка завершилась удачно, она уже открыла избирательный счет и ведет свою кампанию.