Собчак попросила ЦИК компенсировать нарушения в агитации

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак просит ЦИК РФ компенсировать нарушения в агитации дополнительным эфирным временем, сообщает пресс-служба ее предвыборного штаба.
"Собчак подала в Центризбирком России жалобу на незаконную агитацию в СМИ за одного из претендентов на должность президента. В заявлении, адресованном председателю комиссии Элле Памфиловой, Собчак назвала недопустимыми откровенные и массовые нарушения рядом СМИ требований федерального закона "О выборах президента Российской Федерации". Среди прочего, закон предписывает необходимость соблюдения принципов и равенства и объективности при освещении СМИ деятельности кандидатов", — говорится в сообщении штаба.
По информации пресс-службы, Собчак, ссылаясь на данные движения "Голос", обратила внимание Центризбиркома на "55 сообщений о незаконной предвыборной агитации за одного из кандидатов и публикации негативной информации в отношении других участников гонки".
Собчак считает сложившуюся ситуацию дискриминацией и для её исправления призвала Центризбирком предоставить каждому кандидату столько же эфирного времени в то же время суток в каждом из указанных в документе СМИ. "Предоставленное эфирное время будет нами использовано для распространения в том же объёме информации о проведении и наших предвыборных кампаний", — отметила она в заявлении.
Выборы президента России пройдут 18 марта, Собчак, которая идет на них от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех".
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.