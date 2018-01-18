Собчак попросила ЦИК компенсировать нарушения в агитации

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак просит ЦИК РФ компенсировать нарушения в агитации дополнительным эфирным временем, сообщает пресс-служба ее предвыборного штаба.

"Собчак подала в Центризбирком России жалобу на незаконную агитацию в СМИ за одного из претендентов на должность президента. В заявлении, адресованном председателю комиссии Элле Памфиловой, Собчак назвала недопустимыми откровенные и массовые нарушения рядом СМИ требований федерального закона "О выборах президента Российской Федерации". Среди прочего, закон предписывает необходимость соблюдения принципов и равенства и объективности при освещении СМИ деятельности кандидатов", — говорится в сообщении штаба.

По информации пресс-службы, Собчак, ссылаясь на данные движения "Голос", обратила внимание Центризбиркома на "55 сообщений о незаконной предвыборной агитации за одного из кандидатов и публикации негативной информации в отношении других участников гонки".

Собчак считает сложившуюся ситуацию дискриминацией и для её исправления призвала Центризбирком предоставить каждому кандидату столько же эфирного времени в то же время суток в каждом из указанных в документе СМИ. "Предоставленное эфирное время будет нами использовано для распространения в том же объёме информации о проведении и наших предвыборных кампаний", — отметила она в заявлении.

Выборы президента России пройдут 18 марта, Собчак, которая идет на них от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех".