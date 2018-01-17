"Женский диалог" поддержит кандидатуру Путина на выборах

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Съезд партии "Женский диалог" решил поддержать кандидатуру действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства, сообщила РИА Новости в среду председатель партии Елена Семерикова.

"Единогласно партия поддержала действующего президента Путина", — сказала собеседница агентства, добавив, что такое решение партия приняла на съезде 10 января.

ЦИК России ранее отказал Семериковой в регистрации уполномоченных представителей партии в связи с нарушениями при проведении съезда по выдвижению ее кандидатуры.

Ранее сообщалось, что партия "Женский диалог" допустила другое процедурное нарушение – на съезде было недостаточно делегатов для принятия решения о выдвижении кандидата. Член ЦИК Александр Кинев напомнил, что по закону, выдвижение осуществляется на съезде, в работе которого принимают участие делегаты от региональных отделений, образованных не менее чем в половине субъектов РФ. Он отметил, что это же зафиксировано в уставе самой партии.

Кроме того, Семерикова не представила в ЦИК сведения о недвижимом имуществе за рубежом, принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям, которые кандидаты должны представить на этапе выдвижения. Это также является основанием для отказа.