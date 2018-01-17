Организм Жириновского "значительно моложе" своего возраста, заявили в ЛДПР

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Организм лидера ЛДПР Владимира Жириновского "значительно моложе" фактического возраста, например, венозная система у кандидата в президенты, как у 50-летнего человека, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин.

Сейчас Жириновскому 71 год.

"Владимир Жириновский проходил достаточно масштабное исследование здоровья в 2017 году. Никаких значимых проблем у него выявлено не было, более того, врачи определили, что по некоторым параметрам его организм значительно моложе фактического возраста. Например, венозная система соответствует норме 50-летнего человека", — рассказал Дюпин.

Он добавил, что практически каждый день лидер ЛДПР участвует в съемках основных политических ток-шоу, проводя на ногах несколько часов. "Он работает в Госдуме до восьми-девяти часов вечера: выступления на пленарных заседаниях, работа по организации избирательной кампании с членами штаба, постоянные интервью", — отметил представитель пресс-службы.

"Владимир Вольфович достаточно правильно питается, соблюдает диету, предпочитая овощную пищу, он не курит и не употребляет спиртного", — добавил Дюпин.