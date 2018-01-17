Явлинский назвал условия, при которых расскажет о своем здоровье

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил РИА Новости, что готов обнародовать информацию о состоянии своего здоровья, в случае, если это станет нормой для всех кандидатов.

Во вторник лечащий врач американского президента Рони Джексон выступил перед журналистами с подробным отчетом относительно физического и психического здоровья Дональда Трампа. Согласно выводам, Трамп полностью здоров. Джексон также заметил, что у Трампа "великолепные гены", отличные кардиопоказатели, он ежедневно принимает аспирин в качестве профилактики сердечных заболеваний и препараты от выпадения волос и для снижения уровня холестерола. Также врач президента США опроверг любые намеки на возможные психические отклонения Трампа.

"Если была бы такая норма закона, это было бы неплохо… Если все зарегистрированные кандидаты договорятся подать сведения о своём здоровье, тогда и я подам. Никаких затруднений у меня в этом отношении к счастью нет", — сказал собеседник агентства.

Чуть ранее кандидат в президенты России, председатель "Партии роста" Борис Титов, комментируя информацию об обнародовании данных о здоровье президента США Дональда Трампа, рассказал РИА Новости, что старается вести здоровый образ жизни, но изредка позволяет себе съесть шаурму. В свою очередь в КПРФ заявили, что у их кандидата Павла Грудинина здоровье "абсолютно в порядке" и он при необходимости "готов показать свою физическую форму".