Явлинский назвал условия, при которых расскажет о своем здоровье

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил РИА Новости, что готов обнародовать информацию о состоянии своего здоровья, в случае, если это станет нормой для всех кандидатов.
"Если была бы такая норма закона, это было бы неплохо… Если все зарегистрированные кандидаты договорятся подать сведения о своём здоровье, тогда и я подам. Никаких затруднений у меня в этом отношении к счастью нет", — сказал собеседник агентства.
Чуть ранее кандидат в президенты России, председатель "Партии роста" Борис Титов, комментируя информацию об обнародовании данных о здоровье президента США Дональда Трампа, рассказал РИА Новости, что старается вести здоровый образ жизни, но изредка позволяет себе съесть шаурму. В свою очередь в КПРФ заявили, что у их кандидата Павла Грудинина здоровье "абсолютно в порядке" и он при необходимости "готов показать свою физическую форму".
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