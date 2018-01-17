Роскомнадзор не получал жалоб на освещение в СМИ предвыборной кампании

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Роскомнадзор с начала 2018 года не получал жалоб на нарушения средствами массовой информации выборного законодательства; аналогичных решений от избиркомов, в том числе от ЦИК, также не поступало, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ведомства.
Во вторник движение "Голос" призвало ЦИК, правоохранителей и Роскомнадзор разобраться с обращениями о якобы незаконной агитации на телевидении в период кампании по выборам президента России. В "Голосе" утверждают, что за 20 дней на их "карту нарушений" из разных регионов поступило 55 сообщений о случаях такой агитации на ТВ. Так, разные телеканалы посвящают большие репортажи сбору подписей избирателей в поддержку действующего президента России, также встречается "чёрный пиар" в отношении других кандидатов, указывают в "Голосе".
Как говорится в сообщении Роскомнадзора, решения о наличии в материалах СМИ нарушений выборного законодательства, в том числе касающихся незаконной агитации, принимает избирательная комиссия соответствующего уровня. На основании такого решения Роскомнадзор составляет протоколы об административных правонарушениях.
"С начала 2018 года в Роскомнадзор таких решений из избиркомов (в том числе из ЦИК России) не поступало. В Роскомнадзор жалоб на нарушения СМИ выборного законодательства также не поступало", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РИА Новости.
Отмечается, что в случае установления факта проведения предвыборной агитации вне агитационного периода в отношении СМИ, распространившего такой материал, составляется протокол по статье 5.10 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде административного штрафа.
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