Грудинин здоров и всегда готов показать физическую форму, заявили в КПРФ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Здоровье кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина в порядке, политик готов в любое время показать свою физическую форму, однако повторять "заокеанские чихи" не совсем корректно, заявил РИА Новости в среду руководитель пресс-службы КПРФ, депутат ГД Александр Ющенко.

Во вторник лечащий врач американского президента Рони Джексон выступил перед журналистами с подробным отчетом относительно физического и психического здоровья Дональда Трампа. Согласно выводам, Трамп полностью здоров. Джексон также заметил, что у Трампа "великолепные гены", отличные кардиопоказатели, он ежедневно принимает аспирин в качестве профилактики сердечных заболеваний и препараты от выпадения волос и для снижения уровня холестерола. Также врач президента США опроверг любые намеки на возможные психические отклонения Трампа.

"Трамп заявляет – это его личное дело. И вообще мы не сильно обращаем (внимание), чем занимается Трамп. Что касается здоровья, у Грудинина оно абсолютно в порядке. И если надо будет, то в любое время он готов показать свою физическую форму, а не копаться в справках. Ходить по примеру каких-то чихов заокеанских – это не совсем корректно для нашей страны", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, не планирует ли Грудинин последовать примеру Трампа.