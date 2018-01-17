Титов заявил, что старается беречь здоровье, но иногда ест шаурму

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель "Партии роста" Борис Титов, комментируя информацию об обнародовании данных о здоровье президента США Дональда Трампа, рассказал РИА Новости, что старается вести здоровый образ жизни, но изредка позволяет себе съесть шаурму.

Во вторник лечащий врач американского президента Рони Джексон выступил перед журналистами с подробным отчетом относительно физического и психического здоровья Дональда Трампа. Согласно выводам, Трамп полностью здоров. Джексон также заметил, что у Трампа "великолепные гены", отличные кардиопоказатели, он ежедневно принимает аспирин в качестве профилактики сердечных заболеваний и препараты от выпадения волос и для снижения уровня холестерола. Также врач президента США опроверг любые намеки на возможные психические отклонения Трампа.

"Я когда-то ел много чизбургеров и не только, весил 115 килограммов, получил диабет и теперь приходится держать себя в руках. На данный момент все хорошо: рост 180, вес 86, холестерин в норме, чизбургеров больше не ем, хотя люблю и иногда позволяю себе шаурму. Стараюсь много ходить и бегать, норма – 7-10 тысяч шагов в день", — сказал собеседник агентства.

Американскому президенту 71 год, его вес составляет около 108 килограммов, рост — 190 сантиметров, в состоянии покоя его сердце совершает 68 ударов в минуту, а артериальное давление — 122 на 74. Всю свою жизнь Трамп не пьет и не курит, но при этом и не ведет спортивный образ жизни, и любит фастфуд.