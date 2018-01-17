Штаб Путина не нашел нарушений при проверке сданных подписей

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах. архивное фото

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах. архивное фото

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Никаких нарушений в ходе проверки подписей, сданных в поддержку самовыдвижения действующего президента РФ Владимира Путина, не выявлено, сообщил в среду журналистам глава юрслужбы штаба Сергей Кабышев.

"Нет, нарушений никаких нет", — сказал Кабышев.

Он добавил, что встречаются лишь помарки, например, не указаны все числа в паспорте. "Поэтому эти пока оставляем на потом", — сказал Кабышев.

Он отметил, что подписи штаб проверяет по 30 критериям: почерк, дата, номер паспорта и прочее. "Подписи проверяются очень строго", — сказал он.