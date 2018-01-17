В Бийске избирком проверяет данные о нарушениях при сборе подписей

Пункт сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. архивное фото

Пункт сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. архивное фото

БАРНАУЛ, 17 янв — РИА Новости. Избирком Алтайского края проверит информацию, появившуюся в региональных СМИ о том, что сотрудников одного из предприятий Бийска доставляли организованно к месту сбора подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости в среду представитель комиссии.

Ранее на одном из телевизионных каналов вышел сюжет о том, что одно из градообразующих предприятий Алтайского края предоставило транспорт для организации массовых сборов подписей.

"Видеосюжет проверяется на предмет наличия нарушений. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры", — сказал представитель.

По словам собеседника агентства, в избирком не поступало обращений, связанных с этим роликом как нарушением правил агитации.