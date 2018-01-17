В поддержку самовыдвижения Путина собрали более миллиона подписей

Президент РФ Владимир Путин на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. По состоянию на утро среды собрано 1 миллион 139 тысяч подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента РФ Владимира Путина, 143 тысячи готовы для сдачи в Центризбирком, сообщил журналистам сопредседатель избирательного штаба Путина Сергей Когогин.

"На сегодняшнее утро собрано 1 миллион 139 тысяч подписей", — сказал Когогин.

Всего, как уточнил глава юрслужбы штаба Сергей Кабышев, в штаб уже доставлено 470 тысяч подписей, 192 тысячи проверены, а 143 тысячи готовы для сдачи в ЦИК РФ.

Президентские выборы пройдут 18 марта.