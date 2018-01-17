Явлинский собрал необходимые для регистрации на выборах 105 тысяч подписей

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Штабы кандидата в президенты России, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского собрали необходимое для его регистрации на выборах президента России число подписей – 105 тысяч, но продолжат сбор до 150 тысяч, сообщает пресс-служба партии в среду.
"По состоянию на утро 17 декабря штаб Григория Явлинского располагает 105 тысячами подписей из 79 регионов страны. По закону кандидат от непарламентской партии должен представить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) от 100 до 105 тысяч подписей, причем на один регион не должно приходиться больше 2,5 тысяч. Несмотря на это, сбор подписей продолжится до 31 января. Штабы планируют собрать в общей сложности около 150 тысяч подписей", — говорится в сообщении партии.
Пресс-служба отмечает, что такое количество подписей необходимо для того, чтобы отобрать для передачи в ЦИК те подписные листы, к которым невозможно будет придраться из-за технических неточностей.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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