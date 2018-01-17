Песков переадресовал в ЦИК вопрос об американских наблюдателях на выборах

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Центризбирком РФ вопрос о якобы возможном разрешении американским дипломатам наблюдать за выборами президента России только в рамках работы международных организаций.

Ранее источник в МИД РФ заявил РИА Новости, что Россия готова разрешить американским дипломатам наблюдать за выборами президента РФ только в рамках миссий международных организаций.

"Это вопрос к ЦИК", — сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть данную информацию.