На выборах 10 тысяч участков оснастят электронными урнами для голосования

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на предстоящих выборах президента России будут оснащены ровно 10 тысяч и ещё один избирательный участок, следует из постановления Центризбиркома.

На заседании в среду ЦИК принял постановление об использовании КОИБ на президентских выборах 18 марта.

"Использовать при голосовании на выборах президента РФ 18 марта 2018 года комплексы обработки избирательных бюллетеней на избирательных участках", — указано в постановлении Центризбиркома.

Согласно документу, КОИБы будут использовать в 81 регионе, но число участков, где они будут, в каждом регионе разное; в общей сложности это 10001 избирательный участок по всей стране.

В приложении к постановлению указанно для каждого региона число избирательных участков, где будут использоваться эти устройства. КОИБы не будут применять на участках в местах временного пребывания избирателей, например, в больницах, санаториях, на вокзалах и в аэропортах, указано в постановлении ЦИК. Такими комплексами не смогут воспользоваться избиратели на участках, образованных в отдалённых и труднодоступных районах, на полярных станциях и на судах, находящихся в плавании.