В ЦИК рассказали, какие сообщения СМИ не могут считаться агитацией

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Распространение СМИ тех или иных материалов о кандидатах на выборах не может считаться предвыборной агитацией, если не установлена агитационная цель, напомнила секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя заявление движения "Голос".

Во вторник "Голос" призвал ЦИК, правоохранителей и Роскомнадзор разобраться с обращениями о якобы незаконной агитации на телевидении в период кампании по выборам президента России. В "Голосе" утверждают, что за 20 дней на их "карту нарушений" из разных регионов поступило 55 сообщений о случаях такой агитации на ТВ.

"Хочу сказать сразу, что у нас есть требования закона, которые говорят о том, что распространение СМИ тех или иных материалов, касающихся кандидатов, не может считаться предвыборной агитацией, если не установлена агитационная цель", — сказала Гришина на заседании ЦИК в среду, говоря о сообщениях "Голоса".

Она отметила, что есть позиция Конституционного суда, который в свое время указал, что существует две конституционно закрепленные ценности — свобода массовой информации, свобода искать, находить, получать информацию и свобода выбора.

"В ходе избирательной кампании эти две ценности вступают в определённое противоречие, и задача законодателя — найти определённый баланс между этими двумя ценностями, введя, с одной стороны, некоторые ограничения, но, с другой стороны, не просекая само существо права на свободу информации. Это если говорить о том, о чем наши уважаемые коллеги из "Голоса" отмалчиваются", — добавила она.

На заседании ЦИК показали два сюжета федеральных каналов, на которые пожаловались в "Голосе".

По словам Гришиной, это был информационный сюжет, "который донес информацию до граждан". "В данном случае нам показали сюжет о кандидатах на момент сбора подписей… Ни от одного из кандидатов не поступало жалоб, что он тоже в этот период проводил сбор подписей, а его не осветили",- отметила секретарь Центризбиркома.

Гришина отметила, что в материалах "Голоса" есть таблица, содержащая информацию о сюжетах, в которых наблюдатели увидели агитацию: указано название телеканала и ссылка на соответствующую видеозапись.

"Конечно же, ЦИК считает необходимым оперативно реагировать на подобную информацию, чтобы, в первую очередь, понять, действительно ли то, что говорят авторы этих сообщений, свидетельствует о нарушении. И если действительно это информация о нарушении, то, конечно, мы должны принимать соответствующие меры", — добавила секретарь ЦИК.

Минюст РФ в 2015 году сообщил о включении ассоциации "Голос" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Как отмечалось в сообщении ведомства, факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, был установлен в ходе внеплановой проверки. До этого, в 2013 году, ассоциация была оштрафована за то, что отказалась зарегистрироваться "иностранным агентом".

В 2016 году Мосгорсуд признал законной ликвидацию некоммерческой ассоциации "Голос", отклонив жалобу организации, в которой она просила отменить решение Пресненского суда Москвы о ликвидации. В суд с иском обращалось московское управление Минюста РФ.

Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц ранее заявлял, что в случае ликвидации ассоциации создавать новую организацию не планируется, так как продолжит работу движение в защиту прав избирателей "Голос". В итоге движение "Голос" продолжило прежнюю деятельность.