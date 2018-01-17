В ЦИК рассказали, какие сообщения СМИ не могут считаться агитацией

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Распространение СМИ тех или иных материалов о кандидатах на выборах не может считаться предвыборной агитацией, если не установлена агитационная цель, напомнила секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя заявление движения "Голос".
"Хочу сказать сразу, что у нас есть требования закона, которые говорят о том, что распространение СМИ тех или иных материалов, касающихся кандидатов, не может считаться предвыборной агитацией, если не установлена агитационная цель", — сказала Гришина на заседании ЦИК в среду, говоря о сообщениях "Голоса".
Она отметила, что есть позиция Конституционного суда, который в свое время указал, что существует две конституционно закрепленные ценности — свобода массовой информации, свобода искать, находить, получать информацию и свобода выбора.
"В ходе избирательной кампании эти две ценности вступают в определённое противоречие, и задача законодателя — найти определённый баланс между этими двумя ценностями, введя, с одной стороны, некоторые ограничения, но, с другой стороны, не просекая само существо права на свободу информации. Это если говорить о том, о чем наши уважаемые коллеги из "Голоса" отмалчиваются", — добавила она.
На заседании ЦИК показали два сюжета федеральных каналов, на которые пожаловались в "Голосе".
По словам Гришиной, это был информационный сюжет, "который донес информацию до граждан". "В данном случае нам показали сюжет о кандидатах на момент сбора подписей… Ни от одного из кандидатов не поступало жалоб, что он тоже в этот период проводил сбор подписей, а его не осветили",- отметила секретарь Центризбиркома.
Гришина отметила, что в материалах "Голоса" есть таблица, содержащая информацию о сюжетах, в которых наблюдатели увидели агитацию: указано название телеканала и ссылка на соответствующую видеозапись.
Минюст РФ в 2015 году сообщил о включении ассоциации "Голос" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Как отмечалось в сообщении ведомства, факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, был установлен в ходе внеплановой проверки. До этого, в 2013 году, ассоциация была оштрафована за то, что отказалась зарегистрироваться "иностранным агентом".
В 2016 году Мосгорсуд признал законной ликвидацию некоммерческой ассоциации "Голос", отклонив жалобу организации, в которой она просила отменить решение Пресненского суда Москвы о ликвидации. В суд с иском обращалось московское управление Минюста РФ.
Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц ранее заявлял, что в случае ликвидации ассоциации создавать новую организацию не планируется, так как продолжит работу движение в защиту прав избирателей "Голос". В итоге движение "Голос" продолжило прежнюю деятельность.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.