Выборы 2018

ЦИК утвердил порядок аккредитации СМИ на выборы президента

11:5917.01.2018
Новости
(обновлено: 12:29 17.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фотоФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ЦИК России утвердил порядок аккредитации СМИ для присутствия в помещениях для голосования и установления итогов выборов президента РФ в 2018 году, соответствующее постановление принято на заседании ведомства в среду.

Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Согласно документу, аккредитация представителей СМИ носит уведомительный характер и дает журналисту право находиться в помещении для голосования в день выборов, в дни досрочного голосования, при проведении повторного голосования. Также журналисты могут присутствовать при подсчете голосов избирателей на участках и на заседаниях избиркомов при определении результатов выборов, проводить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования, предварительно уведомив об этом председателя, его заместителя или секретаря участковой комиссии.

"Аккредитованные представители СМИ также имеют право: знакомиться с протоколами участковой избирательной комиссии об итогах голосования…, получать от соответствующей избирательной комиссии копии протоколов о результатах выборов", — говорится в постановлении.

Аккредитационные удостоверения действуют на выборах президента РФ в день голосования, в дни досрочного голосования, при проведении повторного голосования.

Чтобы получить аккредитацию, главред СМИ должен подать заявку на своих сотрудников, работающих у него на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования решения о назначении выборов трудового договора. При наличии у представителя СМИ срочного договора, заключенного позднее чем за два месяца до дня публикации решения о назначении дня выборов президента, учитывается предыдущий срочный договор с этой же редакцией.

Заявка на аккредитацию СМИ в ЦИК России подается за 55 дней до дня голосования, то есть с 21 января и заканчивается за 10 дней до выборов, то есть 7 марта 2018 года.

Аккредитационное удостоверение действительно при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, аккредитационное удостоверение представляет из себя карточку размером c паспорт с цветным логотипом "выборы президента России".

На сайте ЦИК до 21 января появится информация о необходимых документах и формах для аккредитации СМИ.

"Общероссийские СМИ могут подать заявки на аккредитацию как в ЦИК, так и в любую региональную комиссию. Но циковская аккредитация будет действовать везде, а региональная — на соответствующие участки в регионе", — отметила Гришина.

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