Матвиенко призвала исключить внешнее вмешательство в выборы-2018

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Необходимо исключить любые попытки внешнего вмешательства в выборы президента РФ; Совфед будет внимательно отслеживать эту ситуацию, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.

"Важно исключить любые попытки внешнего вмешательства в процесс выборов. Обращаюсь к членам временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, прошу внимательно отслеживать ситуацию", — сказала она на заседании Совфеда.