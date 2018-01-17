МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Совет Федерации способствовать проведению президентских выборов в РФ без нарушений, провокаций и с высокой явкой.

"В России стартовала избирательная кампания по выборам президента. Предвыборный период должен стать временем широкомасштабного диалога, выработки новых идей и определения ориентиров для развития государства и общества. И наша обязанность как законодателей, представителей субъектов федерации приложить все усилия для того, чтобы как можно больше граждан пришло на президентские выборы, чтобы они укрепили гражданское единство, прошли в строгом соответствии с законодательством на открытой конкурентной основе. Нельзя допустить нарушений и провокаций", — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.