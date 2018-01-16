ЦИК в среду рассмотрит порядок аккредитации СМИ на выборы президента

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский Центризбирком в среду планирует рассмотреть порядок аккредитации журналистов на предстоящие в марте выборы президента России, следует из проекта повестки предстоящего заседания.

Вопрос "о порядке аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов президента Российской Федерации в 2018 году" значится вторым в проекте повестки, опубликованном ранее на сайте ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта, кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.