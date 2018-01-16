ЦИК зарегистрировал еще 123 доверенных лица Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, зарегистрированный Центральной избирательной комиссией РФ в качестве кандидата на пост президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, зарегистрированный Центральной избирательной комиссией РФ в качестве кандидата на пост президента России

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. ЦИК России зарегистрировал ещё 123 доверенных лица кандидата в президенты РФ от ЛДПР Владимира Жириновского, соответствующее постановление принято во вторник на заседании комиссии.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

"ЦИК РФ постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского в количестве 123 человек",- говорится в постановлении.

Ранее ЦИК уже регистрировал доверенных лиц Жириновского. Всего вместе с сегодняшней регистрацией у Жириновского 297 доверенных лиц.