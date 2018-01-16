ЦИК разрешил Волынец открыть избирательный счет

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Центризбирком разрешил главе Национального родительского комитета Ирине Волынец открыть избирательный счёт, вторая попытка выдвижения завершилась для неё удачно: она сможет продолжить участие в кампании как кандидат в президенты РФ от "Народной партии России".

Волынец дважды подавала документы в ЦИК: в первый раз она выдвигалась от партии "Народ против коррупции", но 10 января получила отказ из-за допущенных при проведении съезда нарушений. Во второй раз ее своим кандидатом выдвинула "Народная партия России" и Волынец в последний день периода выдвижения, 12 января подала соответствующие документы в Центризбирком.

На этот раз ЦИК, рассмотрев документы, не нашёл нарушений и недочётов и принял положительное решение. В частности, был зарегистрирован уполномоченный представитель "Народной партии России" и уполномоченный кандидата по финансовым вопросам.

Вслед за этим ЦИК принял решение "разрешить кандидату на должность президента РФ Ирине Владимировне Волынец открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк", указано в постановлении ЦИК, принятом во вторник.

Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат в президенты оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию, кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на предстоящих выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, при этом в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тысячи подписей. Подписные листы и оплата труда сборщиков подписей оплачиваются из избирательного фонда, поэтому приступить к этой процедуре кандидат может лишь после открытия счета.

Выборы президента России пройдут 18 марта, кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.