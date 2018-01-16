ЦИК уличил кандидата от Партии социальной защиты в фальсификации документов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. ЦИК России нашёл признаки фальсификаций в документах кандидата в президенты РФ от Партии социальной защиты Михаила Козлова, намерен обратиться в Следственный комитет.

В ходе заседания Центризбиркома во вторник замглавы ЦИК Николай Булаев продемонстрировал доверенность на финансового уполномоченного, которую в ЦИК представил Козлов.

"Она нотариально заверена, на ней есть все реквизиты, в том числе печать партии, которая предполагалась, что она будет использоваться финансовым уполномоченным в ходе избирательной кампании кандидата в президенты", — сказал Булаев в ходе заседания.

Он отметил, что ЦИК запросил в нотариальной палате информацию по этому вопросу.

"Нотариальная палата сообщила, основываясь на том банке, который у них есть, что они действительно имеют отношение к этому документу, и действительно этот документ представлялся нотариусу для заверения, только в этом документе отсутствовала печать. И этот документ вот без этой печати, как и положено, хранится в нотариальной палате", — добавил представитель ЦИК.

"Получается так, что документ, который представил господин Козлов, имеет признаки фальсификации. Я предлагаю в данном случае действовать строго по закону: предлагаю эти материалы, представленные Козловым, и материалы нотариальной палаты направить в Следственный комитет для принятия мер реагирования, если они сочтут такие меры в данном случае необходимыми", — заявил Булаев.