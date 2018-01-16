МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Жалобы на избирательную кампанию по выборам президента России следует адресовать в ЦИК, а не главе государства, который к тому же никак не может влиять на редакционную политику телевизионных каналов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"В данном случае, безусловно, это можно воспринимать, как "для сведения", потому что если речь идет об официальной жалобе, связанной с выборным процессом, то, конечно, ее надо адресовать в Центральную избирательную комиссию. Конечно же, президент никоим образом не может влиять на редакционную политику телевизионных каналов", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать обращения лидера КПРФ Геннадия Зюганова с жалобой на необъективное освещение предвыборной кампании кандидата в президенты РФ от партии Павла Грудинина.
Ранее Зюганов попросил президента РФ Владимира Путина "принять необходимые меры для того, чтобы вернуть кампанию в русло честной и принципиальной конкуренции". Обращение также было направлено главе ЦИК Элле Памфиловой, гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву. По мнению Зюганова, федеральные каналы не уделили никакого внимания встрече Грудинина с доверенными лицами и общественностью. Более того, по его словам, телевизионные программы сводятся к "дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом".
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