В КПРФ анонсировали выпуск бюллетеня с предвыборной программой Грудинина

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. КПРФ в ближайшее время опубликует информационный бюллетень с предвыборной программой кандидата в президенты от партии Павла Грудинина, сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции во вторник.

"Мы предложили реальную программу. Павел Николаевич как кандидат… подготовил программу — 20 шагов Грудинина к достойной жизни. В ближайшее время большим тиражом выйдет информационный бюллетень с этой программой", — сказал Зюганов.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.