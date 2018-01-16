Явлинский собрал около 90 тысяч подписей

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский сообщил журналистам, что в поддержку его регистрации собрано около 90 тысяч подписей.

"Около 90 тысяч подписей собрано", — сказал Явлинский журналистам во вторник, добавив, что это уже проверенные и заверенные подписи.

Явлинскому как кандидату от непарламентской партии на этапе регистрации предстоит собирать не менее 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи подписей.

"По состоянию на утро понедельника, 15 января, штабы Григория Явлинского в 79 регионах страны собрали в общей сложности 87 500 подписей для его регистрации на выборах президента РФ", — говорится в сообщении. Отмечается, что сбор подписей завершился в Калининградской, Кировской, Новгородской, Томской, Тульской и Челябинской областях, где собрано больше 2,5 тысячи подписей.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" приняло решение о выдвижении одного из своих основателей кандидатом в президенты еще в феврале 2016 года. Явлинский возглавлял "Яблоко" с 1993 по 2008 годы. С 2008 по 2015 годы ее председателем был Сергей Митрохин, в декабре 2015 года его сменила Эмилия Слабунова, депутат законодательного собрания Карелии, заслуженный учитель России.