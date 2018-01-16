В ЦИК объяснили, где путешественники смогут проголосовать на выборах-2018

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Россияне, оказавшиеся в дороге в день выборов президента РФ 18 марта, смогут проголосовать на 32 избирательных участках, образованных на железнодорожных вокзалах, а также в 25 аэропортах, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Он отметил, что к настоящему моменту в основном завершено создание избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, сейчас их общее количество сейчас составляет 2326, цифра может меняться лишь незначительно.

"На железнодорожных вокзалах созданы 32 участка, в аэропортах 25 участков", — сообщил Булаев во вторник.

Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей возможно не позднее 16 января, но в исключительных случаях они могут быть созданы не позже 14 марта. Речь идет об избирательных участках в больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, а также в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.