В ЦИК объяснили, где путешественники смогут проголосовать на выборах-2018

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Россияне, оказавшиеся в дороге в день выборов президента РФ 18 марта, смогут проголосовать на 32 избирательных участках, образованных на железнодорожных вокзалах, а также в 25 аэропортах, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.
83.7%Да, уже знаю, за кого отдам голос
10.5%Определюсь ближе к выборам
5.8%Нет, еще не думал(а) об этом
Он отметил, что к настоящему моменту в основном завершено создание избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, сейчас их общее количество сейчас составляет 2326, цифра может меняться лишь незначительно.
"На железнодорожных вокзалах созданы 32 участка, в аэропортах 25 участков", — сообщил Булаев во вторник.
Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей возможно не позднее 16 января, но в исключительных случаях они могут быть созданы не позже 14 марта. Речь идет об избирательных участках в больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, а также в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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