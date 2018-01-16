В КПРФ хотели подключить Анпилова к выборной кампании Грудинина

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В КПРФ планировали подключить лидера движения "Трудовая Россия" Виктора Анпилова к выборной кампании кандидата в президенты Павла Грудинина, в партии соболезнуют в связи с кончиной политика, заявил РИА Новости первый зампред ЦК Компартии Иван Мельников.
Анпилов скончался накануне в больнице от инсульта.
"У нашей партии с Виктором Ивановичем Анпиловым в разные времена были разные отношения. Но в последнее время мы снова сблизились, планировали подключить его к выборной кампании Павла Грудинина, он был готов поработать", — сказал Мельников.
Он выразил соболезнования по поводу кончины политика.
"Мы скорбим по нему как по искреннему и пламенному политику, которого родили сложные 90-е годы. Он войдет в историю как яркий оратор и боец за советские идеалы", — добавил первый зампред ЦК КПРФ.
Виктор Анпилов являлся российским политическим деятелем, с 1992 по 2012 годы — председателем Исполкома общественно-политического движения "Трудовая Россия", а в период с 2012 по 2018 годы — почетным председателем партии.
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