В поддержку Титова собрали более 90 тысяч подписей

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Более 90 тысяч подписей собрано в поддержку кандидата в президенты России, лидера Партии роста Бориса Титова, сообщает аппарат партии.
"В поддержку Титова собрано более 90 тысяч подписей. Для необходимых 100 тысяч осталось собрать всего 10 тысяч, на это у предвыборного штаба кандидата есть почти две недели. Однако в штабе уверены: необходимое количество будет собрано раньше, и уже в конце этой недели подписные листы из регионов будут доставлены в Москву. А сдавать их в ЦИК кандидат будет 25-26 января", — говорится в сообщении партии во вторник.
По информации партии, на данный момент максимальное количество подписей собрано в следующих регионах: Ярославская область, Башкортостан, Приморский край, Калининградская область.
"Там свои автографы за кандидата Партии роста поставили более двух с половиной тысяч избирателей", — сообщает аппарат партии.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.
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