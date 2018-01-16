Путин проведет встречу с доверенными лицами

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который идёт на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, встретится со своими доверенными лицами, сообщил газете "Известия" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В пятницу ЦИК России зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина, среди них Александр Масляков, Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Владимир Урин, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Анатолий Кучерена, Сергей Когогин, Лев Лещенко. Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева сообщила, что доверенными лицами Путина будут около 500 человек. Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов уточнил позднее РИА Новости, что вторую часть списка доверенных лиц планируют передать в ЦИК до конца января, однако это прежде всего будет зависеть от самого действующего президента России, который лично утверждает этот список.

"Встреча Владимира Путина с его доверенными лицами, согласно действующему законодательству, пройдет в нерабочее время. Информацию о будущем мероприятии "Известиям" подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков", — говорится в материале издания.

Как уточнили изданию в предвыборном штабе Путина, точная дата встречи не определена. Не исключается, что она может состояться на следующий день после регистрации полного списка доверенных лиц, который будет сформирован до конца января.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря прошлого года проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. На следующий день, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.

Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку. Сбор подписей начался 5 января и продлится до 30 января. Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.